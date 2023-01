Le transfert tant attendu à l’OM, c’est pour cet hiver

La rédaction

Dans les prochains jours et avant la clôture du mercato hivernal, l’OM pourrait potentiellement enregistrer la vente de Bamba Dieng au vu de sa cote en Angleterre. Un championnat qui plairait particulièrement au Sénégalais.

Bamba Dieng dispose d’un contrat jusqu’en juin 2024 à l’OM. Et alors qu’il était surnommé le « nouveau Drogba » lors de ses débuts fracassants à l’été 2021 avec le club phocéen, son statut a changé après sa prolongation de contrat et notamment sous les ordres d’Igor Tudor qui ne fait pas de lui un élément incontournable de son onze de départ depuis la nomination du technicien croate à la tête de l’effectif de l’Olympique de Marseille en juillet dernier.

Brighton et Brentford dans les starting-blocks pour Dieng

D’ailleurs, Bamba Dieng a été poussé vers la sortie jusqu’aux derniers instants du mercato estival de 2022 en vain et ce, malgré les options OGC Nice et Leeds United. Dieng est resté à l’OM alors que le président Pablo Longoria aimerait remplir un peu plus les caisses du club en vendant Bamba Dieng après le départ de Gerson à Flamengo. D’après The Daily Express , Brentford et Brighton seraient les deux clubs les plus intéressés par Bamba Dieng en ce mercato hivernal bien qu’aucune offre concrète n’ait été formulée à l’OM.

Bamba Dieng dit oui à l’Angleterre

De son côté, Bamba Dieng donnerait sa priorité à la Premier League s’il devait quitter l’OM. Grâce à la puissance financière des clubs de l’élite du football anglais, Pablo Longoria pourrait s’attendre à recevoir une belle offre de transfert pour l’international sénégalais.