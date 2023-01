PSG : Il réclame une fortune pour rejoindre Cristiano Ronaldo

En manque cruel de temps de jeu depuis le début de saison, Keylor Navas penserait à claquer la porte du PSG. Le Costaricien a récemment été approché par Al-Nassr, qui a déjà bouclé l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Cependant, le portier de 36 ans se serait montré bien trop gourmand dans les négociations et aurait plombé son transfert.

Dans l’ombre de Gianluigi Donnarumma au PSG, Keylor Navas voudrait se relancer ailleurs. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le portier costaricien n’a disputé qu’une rencontre depuis le début de saison (face à Châteauroux en Coupe de France). Le gardien de 36 ans en aurait assez et penserait à faire ses valises. Ces dernières heures, Al-Nassr a tenté sa chance dans ce dossier. Mais le dossier semble mal embarqué.

🚨⚠️ #AlNasr, unexpected braking with #Navas. Despite the initial understanding, his agent asked an increase in salary, considered unacceptable by the 🇸🇦.🎯 Now they are exploring Augustin #Rossi as an alternative: the 🇦🇷 GK gave a green light for the move. Now up to clubs.🐓⚽ pic.twitter.com/GLa8qNseEq