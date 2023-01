Après le PSG, il vise le Real Madrid

Thomas Bourseau

Mauricio Pochettino est une nouvelle fois sans club comme ce fut le cas pendant un an entre l’automne 2019 et l’hiver 2021. Après avoir quelque peu échoué au PSG, l’Argentin se verrait bien prendre les rênes de l’effectif du Real Madrid, entre autres.

Depuis sa mise à pied au PSG, Mauricio Pochettino multiplie les interviews dans la presse par le biais desquelles il fait souvent un point sur son expérience de 18 mois au Paris Saint-Germain ponctuée d’un titre de champion de France notamment, mais surtout de nouveaux échecs pour le club de la capitale en Ligue des champions, la grande priorité sportive du projet QSI. En outre, Pochettino fait état de la suite de sa carrière, lui qui semble observer une période d’analyse avant de prendre une décision pour son prochain challenge sur un banc de touche.

West Ham ou Tottenham pour Pochettino ?

Ces derniers temps, il a été question d’un remplacement de David Moyes à West Ham ou encore d’Antonio Conte à Tottenham, son ancien club, alors que le technicien italien pourrait ne pas prolonger son contrat chez les Spurs qui expirera en juin prochain. Journaliste pour CBS Sports entre autres, Guillem Balague a profité de son passage sur les ondes de la BBC 5 Live Sport afin de faire un point sur le feuilleton Mauricio Pochettino en coulisse.

«Voir ce qui se passe au Real Madrid»