Il l’avoue, il est prêt à planter le Real Madrid pour l’OM

Il y a un an, Samuel Gigot s'engageait à rejoindre l'OM. Après avoir terminé sa saison à Moscou, le défenseur central prenait enfin la direction de Marseille. Un retour aux sources pour le joueur, natif d'Avignon. Ce vendredi, il est revenu sur son retour en France et sur son attachement au club phocéen.

Natif d'Avignon, Samuel Gigot avait tenté le pari de rejoindre l'étranger en 2015, à l'âge de 21 ans. Passé par le KV Kortrijk, La Gantoise et le Spartak Moscou, le défenseur central est finalement rentré au pays et a fait son grand retour en France en 2022, à l'OM.





Gigot en plein rêve à Marseille

Un club, qui occupe une place importante dans son cœur. En effet, Gigot n'a jamais caché son attachement au club marseillais. Alors lorsque Pablo Longoria s'est présenté pour lui proposer de poser ses valises au sein de la cité phocéenne, il n'a pas hésité.

« Moi rêve, ce n'est pas de jouer au Real Madrid »