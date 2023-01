Mercato : Après son transfert à l'OM, il a réalisé son «rêve»

Hugo Chirossel

Originaire d’Avignon, Samuel Gigot a réalisé son rêve en rejoignant l’OM l’été dernier. Le défenseur de 29 ans a même eu l’occasion d’offrir la victoire à son équipe face à l’OL, le 6 novembre dernier à l’Orange Vélodrome (1-0). Un bonheur immense pour l’ancien joueur du Spartak Moscou, qui a eu du mal à s’en remettre.

Alors que son arrivée à l’OM avait été officialisée lors du dernier mercato hivernal, Samuel Gigot avait été prêté six mois à son désormais ancien club, le Spartak Moscou, avant de rejoindre définitivement la cité phocéenne.

Deux buts cette saison avec l’OM

Il a donc pu faire ses débuts sous les couleurs de l’OM cette année, avec qui il a déjà inscrit deux buts depuis le début de la saison, le premier face au LOSC (2-1), en octobre dernier, et le second contre l’OL (1-0) le 6 novembre. Alors qu’il rêvait depuis tout petit de jouer à Marseille, marquer à l’Orange Vélodrome, qui plus est dans un choc contre Lyon, a été un grand moment pour Samuel Gigot.

« J’ai eu du mal à m’en remettre tellement c’était beau et fort »