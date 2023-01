Mercato - Officiel : C'est annoncé, l'OM a manqué ce transfert mystère

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, l’OM cherchait un second milieu offensif. Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria travaillait dans la discrétion la plus totale sur le dossier Leandro Trossard. Mais après l’échec concédé avec Mykhailo Mudryk, Arsenal s’est invité dans ce feuilleton et n’a pas mis longtemps à boucler le transfert.

Depuis plus d’une semaine, plusieurs médias s’accordaient à dire que l’OM travaillait sur un milieu offensif avec qui les discussions avançaient bien. Il aura fallu qu’un autre club entre dans la danse pour que le nom fuite… En effet, comme l’a révélé le journal L’Équipe , Pablo Longoria négociait depuis quelques semaines avec Leandro Trossard, en partance de Brighton. Finalement, Arsenal a manqué le coche pour Mykhailo Mudryk et s’est rabattu sur l’international belge. Une désillusion pour l’OM qui, une fois Arsenal entré dans le dossier, ne pouvait plus rivaliser.

Trossard s’est engagé avec Arsenal

L’annonce était imminente, elle est désormais officielle : Leandro Trossard s’est engagé avec Arsenal pour un montant avoisinant les 30M€, bonus compris. « Nous sommes ravis d'avoir conclu la signature de Leandro Trossard. Nous avons un plan et une stratégie clairs pour notre direction, et cela a été un grand effort d'équipe pour amener Leandro au club. Leandro est un joueur qui va nous apporter un haut niveau de qualité en attaque. Je sais que Mikel et nos entraîneurs sont impatients de commencer à travailler avec lui. Bienvenue Leandro ! », a déclaré Edu, le directeur sportif d’Arsenal, sur le site officiel des Gunners .

«Nous sommes tous impatients de travailler avec lui»