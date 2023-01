Il annonce du lourd à l'OM, une surprise approche

Arthur Montagne

Cet hiver, Pablo Longoria n'avait pas caché sa volonté de voir l'OM se renforcer dans le secteur offensif, notamment avec les départs de Gerson et Luis Suarez, ainsi que la grave blessure d'Amine Harit. Dans cette optique Ruslan Malinovskyi a été prêté par l'Atalanta avec une option d'achat. Mais l'OM avait tout de même tenté de recruter Leandro Trossard. En vain, ce qui n'empêche par Longoria de continuer à prospecter.

Ces dernières semaines, l'OM a laissé filer plusieurs joueurs. A commencer par Luis Suarez, prêté à Almeria ou encore Gerson, qui fait son retour à Flamengo pour environ 20M€, bonus compris, comme révélé par le10sport.com. Sans compter la grave blessure d'Amine Harit, absent jusqu'à la fin de la saison. Dans cette optique, Ruslan Malinovskyi a été prêté par l'Atalanta Bergame avec une option d'achat. Mais d'autres recrues sont attendues, dont un nom qui n'avait filtré selon Mohamed Bouhafsi : « Je sais que l’OM négocie dessus et pas envie de le sortir et que ça foute en l’air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le foot et je suis supporter de l’OM donc j’attends que ça avance avant de le donner. Et si ça sort ailleurs avant, pas grave… »

L'OM voulait Trossard

Le nom a finalement filtré dans les colonnes de L'EQUIPE puisqu'il s'agit de Leandro Trossard. Mais alors que les négociations étaient très avancées avec l'OM, le Belge va rejoindre Arsenal qui a changé de cible après avoir vu Mykhaïlo Mudryk filer vers Chelsea. Et pourtant, d'après Mohamed Bouhafsi, le club phocéen comptait lâcher un gros chèque. « Il n’avait plus qu’un an de contrat c’est en voyant que Chelsea a piqué Mudryk à Arsenal que Brighton a décidé d’augmenter les prix. Tottenham avait fait une offre à 12. L’OM espérait l’avoir vers 20 millions », écrit-il sur Twitter .

«L'OM va tenter autre chose »