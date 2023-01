L’OM «va tenter autre chose» sur le mercato

La rédaction

L’OM cherche un autre joueur offensif. Voulant pallier le départ de Gerson et la blessure d’Amine Harit, Pablo Longoria a recruté Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame. Mais, après avoir eu le « oui » de Leandro Trossard, l’ailier belge se serait engagé avec Arsenal. Pas de quoi refroidir l’OM.

C’est le feuilleton que peu de gens avaient vu venir. Leandro Trossard (29 ans) va s'engager avec Arsenal. Le futur ex-joueur de Brighton devrait signer un contrat de 4 ans et Arsenal aurait payé 31M€... Au grand dam de l’OM.

Un deal terminé en 24h

Sur son compte Twitter, Fabrizio Romano indique que tout est allé extrêmement vite entre Arsenal et Brighton pour la vente de Lucas Trossard. Le premier contact entre les deux clubs aurait eu lieu ce mercredi. Mais ce qui interroge, c’est la façon dont s’est conclu ce transfert. L’OM aurait été dessus parmi les premiers, puisque, selon Mohamed Bouhafsi, journaliste sur France Télévisions , dès le 9 janvier un accord aurait été passé entre l’OM et le joueur, mais pas avec Brighton. Arsenal est ensuite passé par là et, avec des moyens financiers bien supérieurs à ceux de l’OM, a réussi à conclure rapidement cette transaction.

Transfert à l’OM, son clan annonce un accord https://t.co/gsHSHooILJ pic.twitter.com/PMPIX85f1w — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Pablo Longoria va tenter autre chose