Le PSG s’en sépare, l’affaire est exceptionnelle

C’est désormais officiel, Pablo Sarabia a quitté le PSG pour rejoindre la Premier League et Wolverhampton. Un transfert qui permet au club de la capitale de récupérer environ 7M€. De son côté, Julen Lopetegui retrouve un joueur qu’il connait très bien et chez les Wolves, on se réjouit de cette arrivée de Sarabia durant ce mercato hivernal.

Très peu utilisé par Christophe Galtier cette saison au PSG, Pablo Sarabia a fini par faire ses valises. Et après l’Espagne et la France, l’Espagnol s’est envolé pour l’Angleterre, s’engageant avec Wolverhampton et retrouvant à cette occasion Julen Lopetegui. Nouveau renfort donc pour les Wolves en ce mois de janvier pour le directeur sportif Matt Hobbs est visiblement ravi de compter désormais sur Sarabia…

« Sécuriser un joueur de cette qualité, à ce prix là, nous sommes très heureux »

« C’est un joueur avec une incroyable réputation dans le jeu et il a déjà joué avec Julen auparavant dont il lui fait confiance. C’est un international espagnol. Dès le début, il a montré son envie de venir ici, il a refusé d’autres offres, plus lucratives, car il voulait retrouver l’entraîneur. Nous sommes très heureux de l’avoir et il est très heureux d’être ici. (…) Nous l’avions sur notre liste, on a parlé à ses agents et réalisé qu’il y avait une possibilité. Sécuriser un joueur de cette qualité, à ce prix là, nous sommes très heureux », a d’abord confié le dirigeant de Wolverhampton pour les médias du club.

« Il va aider à la créativité de l’équipe »