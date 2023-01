Le PSG a fait un heureux avec ce transfert

Thomas Bourseau

Pablo Sarabia n’aura sans doute pas connu le succès qu’il espérait au PSG, pour autant, l’international espagnol s’est montré reconnaissait de l’opportunité qui lui a été présenté au Paris Saint-Germain lors de son message d’adieu. À Wolverhampton, le défi maintien en Premier League l’attend et son nouvel entraîneur s’est enflammé pour ce transfert.

Alors que c’était dans l’air depuis plusieurs jours, le PSG et Wolverhampton ont officialisé le transfert de Pablo Sarabia pour un montant de 5M€, comprenant en plus de cette somme 2M€ de bonus. Au sein de la formation de Premier League, l’international espagnol a signé un contrat de deux saisons et demi, le liant aux Wolves jusqu’en juin 2025.

«Merci le PSG»

Du haut de ses 30 ans, l’international espagnol se lance un nouveau challenge après être passé par Séville en Espagne, le PSG en France et le Sporting Lisbonne au Portugal. Arrivé au PSG à l’été 2019, Sarabia a tenu à remercier le Paris Saint-Germain pour tout ce qu’il a vécu au sein du club de la capitale via Instagram . « Une étape se termine dans ce grand club. J’ai eu la chance de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, les coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien qu’ils m’ont témoigné ces années. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite le meilleur. Merci le PSG ».

«Nous avons en lui un joueur de plus pour nous aider»