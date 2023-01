PSG : Il claque la porte et passe un dernier message

La rédaction

C’est officiel, Pablo Sarabia, milieu de terrain espagnol du Paris Saint-Germain, a quitté le club. Il a rejoint le seizième de Premier League, Wolverhampton pour une somme oscillant entre 5 et 7M€. Arrivé à l’été 2019, il a été prêté la saison dernière à Benfica. Cette saison, l’Espagnol n’aura jamais trouvé le chemin des filets en 19 matchs. Sur ses réseaux, il écrit un message pour le PSG.

Pablo Sarabia est reconnaissant. Celui qui a marqué 22 fois en 98 matchs sous la tunique du PSG file en Premier League à Wolverhampton et pourrait même débuter ce week-end face à Manchester City. Sur Instagram, il remercié le PSG.

« Je vous souhaite le meilleur »

Comme le10sport.com vous l'a révélé, Pablo Sarabia a quitté le PSG cet hiver. A côté des meilleurs clichés de Pablo Sarabia durant ses années au PSG, le néo-wulfrunian (habitant de la ville de Wolverhampton), a publié un message dans lequel il témoigne de sa gratitude envers son désormais ancien club : « L'étape dans ce grand club est terminée. J'ai eu l'occasion de jouer de belles choses, de gagner des titres et de jouer avec de grands joueurs. Je tiens à remercier chaque personne du club, mes coéquipiers et les supporters pour le respect et le soutien qu'ils m'ont témoignés au fil des ans. Merci beaucoup pour tout, je vous souhaite le meilleur. »

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pablo Sarabia (@pablosarabia92)

Aucune réaction de la part de ses anciens coéquipiers

Publié à 11h ce mercredi, aucun joueur du PSG n’a réagit au post de Pablo Sarabia. Seul Idrissa Gana Gueye, actuellement à Everton a félicité son ancien coéquipier avec trois « émojis » applaudissements.