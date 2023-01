Kylian Mbappé va faire perdre 200M€ au Qatar

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En 2021, le PSG prenait un risque en conservant Kylian Mbappé et en refusant une offre de 200M€ du Real Madrid. Pour l'heure, ce choix s'avère payant puisque le joueur a prolongé son contrat jusqu'en 2024. Mais selon son entourage, l'international français pourrait bien rejoindre le Real Madrid gratuitement, à l'issue de son contrat.

Kylian Mbappé et le Real Madrid sont destinés à se rejoindre. La question est de savoir quand... Ces dernières années, le club espagnol a tenté de le recruter à de nombreuses reprises, notamment en 2021. Président de la formation merengue , Florentino Perez avait proposé jusqu'à 200M€ pour racheter la dernière année de contrat de Kylian Mbappé. Mais Nasser Al-Khelaïfi n'a pas flanché, malgré les offensives répétées de son homologue. Le dirigeant du PSG prenait aussi le risque de le perdre gratuitement en juin 2022, ce qui, heureusement pour lui, n'a pas été le cas.

Mbappé : L’annonce qui a mis le feu au PSG https://t.co/oMPfa4vRTb pic.twitter.com/41GoYEOsZV — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Mbappé lié au PSG jusqu'en 2024

Alors que le Real Madrid espérait encore le recruter, Mbappé a prolongé son contrat, en mai dernier, jusqu'en 2024, plus une année en option. Mais comme indiqué par The Athletic , l'international français va croiser la route du Real Madrid, et ceci est inévitable. A l'origine de cette information, Mario Cortegana a apporté des précisions. « Le contrat est jusqu'en 2024 et dépend de Mbappé et seulement de Mbappé. Il arriverait au Real Madrid gratuitement car le 1er janvier il pourrait signer pour n'importe quel club. Son contrat est 2+1, et donc il est légalement lié au PSG jusqu'au 30 juin 2024 » a-t-il confié lors d'un live Twitch avec Rubén Martin.

Des proches annoncent son départ pour 0€