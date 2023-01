PSG : Neymar victime d’un coup en douce, il ne digère pas

La rédaction

Entre aout et décembre 2022, Neymar a impressionné. Rarement le Brésilien n'avait été si régulier avec le PSG depuis son arrivée en 2017. Largement galvanisé par la Coupe du monde au Qatar, le numéro 10 parisien peine depuis la désillusion brésilienne et n'aurait toujours pas digéré la tentative du PSG de le vendre lors du dernier mercato estival.

Lors du dernier mercato estival, l'actualité de la planète football était rythmée par un seul dossier, celui de Kylian Mbappé. La star du PSG décidait finalement de prolonger son aventure au sein de la capitale plutôt qu'un départ au Real Madrid. Pendant cette période, la direction parisienne a également essayé de se débarrasser de Neymar, pourtant sous contrat jusqu'en 2027. Un épisode difficile pour le numéro 10.

Neymar ne digère pas

Décevant la saison dernière, où Kylian Mbappé a véritablement porté le PSG, Neymar aurait été particulièrement vexé par la gestion de son cas. Pour rappel, le PSG a envisagé de se séparer de sa star brésilienne après sa saison manquée.

Vexé, Neymar explose tout