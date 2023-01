Un mensonge est révélé, Lionel Messi va rétablir la vérité

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi fait l'objet de nombreuses spéculations ces derniers jours. La Pulga aurait notamment reçu une offre d'Al-Hilal où il pourrait toucher un salaire démentielle à près de 300M€ par saison. Néanmoins, le récent champion du monde s'apprêterait à annoncer sa prolongation au PSG.

L'avenir de Lionel Messi est un sujet qui ne cesse d'être commenté. Et pour cause, le contrat de la star argentine s'achève en juin prochain au PSG ce qui ne passe pas inaperçu sur le mercato puisque plusieurs clubs sont intéressés. Récemment, plusieurs médias ont annoncé que Lionel Messi avait reçu une offre d'Al-Hilal qui lui permettrait de signer un bail légendaire et de faire renaître sa rivalité avec Cristiano Ronaldo.

Zidane le réclame au PSG, c’est mieux que Messi https://t.co/yVOzRzGWaS pic.twitter.com/R2Bn6OA80m — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Aucune offre d'Al-Hilal ?

Néanmoins, selon les informations de Fabrizio Romano, Lionel Messi n'a reçu aucune proposition formelle d'Al-Hilal. Il n'existe ni discussion ni négociation entre les deux parties. Par conséquent, La Pulga ne devrait pas rejoindre l'Arabie Saoudite.

Messi va annoncer qu'il prolonge au PSG

Et pour cause, Lionel Messi devrait prochainement annoncer sa prolongation au PSG. Fabrizio Romano ajoute en effet que des discussions sont attendues entre l'entourage du joueur et la direction du club afin de finaliser l'affaire. Lionel Messi va donc bien rester au PSG.