«Trahi», Mbappé a retourné sa veste

Arthur Montagne

L'été dernier, pour prolonger au PSG, Kylian Mbappé a reçu certaines garanties notamment sur le plan sportif. Et rapidement, l'attaquant français aurait été déçu par le fait que les promesses n'aient pas été tenues. Néanmoins, Christophe Galtier a réussi à retourner la situation afin de satisfaire la star du football tricolore.

Longtemps annoncé sur le départ, Kylian Mbappé avait finalement pris tout le monde de court en prolongeant au PSG. Pour le convaincre, le club de la capitale lui a fait certaines promesses notamment sur le plan sportif. Mais rapidement, le crack de Bondy a fait connaître son mécontentement au sujet de sa position notamment.

Il quitte les Bleus et dévoile la recette miracle pour stopper Mbappé https://t.co/lM85g9XfAs pic.twitter.com/RCRxCl5pre — le10sport (@le10sport) January 15, 2023

Mbappé s'est senti trompé par le PSG...

En effet, comme le rappelle The Athletic , Kylian Mbappé s'est rapidement senti foulé par son utilisation en début de saison. Positionné en attaquant de pointe, le crack de Bondy a fait savoir que cela ne lui convenait pas. Kylian Mbappé espérait voir débarquer un vrai buteur de fixation pour jouer en tant que pivot.

... mais Galtier a retourné la situation

Néanmoins, afin d'éviter une catastrophe, Christophe Galtier a ainsi changé son fusil d'épaules en utilisant plus Kylian Mbappé sur le côté gauche. Une solution payant puisque le crack de Bondy a retrouvé le sourire et semble désormais parfaitement épanoui dans ce rôle comme l'assure The Athletic.