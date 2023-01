Alerte, un Neymar historique plombe le PSG

Arthur Montagne

En souffrance au Qatar lors de la Coupe du monde, Neymar a vu le Brésil sortir dès les quarts de finale alors que l'objectif était clairement la victoire finale. De retour au PSG, le numéro 10 de la Seleçao enchaîne les prestations décevantes avec des statistiques historiques, de façon négative.

Au Qatar, Neymar pensait probablement vivre un mois plus agréable. Et pour cause, le Brésil était le grand favori de la Coupe du monde mais s'est arrêté en quart de finale après une défaite aux tirs-au-but face à la Croatie. Une terrible désillusion pour Neymar qui se voyait déjà décrocher son premier titre mondial. Et cela se ressent sur les prestations du Brésilien au PSG.

Neymar dézingué, son entourage riposte https://t.co/2lqXztfhBl pic.twitter.com/4Rmbtii7UH — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

Les statistiques historiques de Neymar

De retour pour affronter Strasbourg, Neymar avait effectivement été expulsé et donc suspendu pour le déplacement à Lens. Ainsi, le Brésilien a pu revenir contre Angers (2-0) et Rennes (0-1), deux matches durant lesquels il ne s'est pas particulièrement distingué. Pour la première fois depuis son arrivée en Ligue 1, Neymar a enchaîné deux matches sans toucher le ballon dans la surface adverse, alors que sa moyenne est de six. Et surtout, il n'a pas été décisif lors de ces deux derniers matches, une première depuis un an.

Ces proches ne sont pas inquiets