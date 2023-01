Au PSG, il multiplie les trahisons

Thibault Morlain

Cela fait maintenant plus de 10 ans que Marco Verratti est un joueur du PSG. Arrivé de Pescara, l’Italien est plus heureux que jamais en France, au point d’adopter certains comportements locaux à en provoquer certainement la colère de ses compatriotes. Une trahison qui n’est toutefois pas la seule de Verratti…

Marco Verratti ne s’en cache pas aujourd’hui, il se sent quasiment Français lui l’Italien pourtant. En effet, depuis plus de 10 ans au PSG, le milieu de terrain s’est parfaitement adapté à la vie parisienne. Et à l’occasion d’un entretien accordé à France Football , Verratti a révélé une trahison aux coutumes de l’Italie.

Le PSG va recruter un fils de ? https://t.co/pn3LaP061v pic.twitter.com/t8AQdFSTb1 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« En Italie, on ne fait jamais ça… »

« Je mélange la viande et les pâtes. (Sourire.) Je mange aussi du riz en accompagnement. En Italie, on ne fait jamais ça », a alors lâché Marco Verratti. Mais voilà qu’au PSG, l’Italien a également trahi Lionel Messi… pour Kylian Mbappé.

« J'étais pour Kylian »