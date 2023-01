Alcool, cigarettes... Verratti répond à ceux qui l’ont balancé

La rédaction

Recruté en 2012, Marco Verratti est depuis devenu l'un des cadres du PSG. Néanmoins, le joueur de 30 ans ne dispose pas d'une excellente réputation dans la capitale. Son hygiène de vie est notamment dans le collimateur de certains, qui n'hésitent pas à le tacler. L'Italien a alors tenu à rétablir la vérité.

Au PSG depuis 2012, Marco Verratti est aujourd’hui l’un des cadres du club. Mais assez régulièrement, son hygiène de vie est remise en question. Souvent sujet aux blessures, le joueur de 30 ans n’a pas la meilleure réputation dans la capitale. D’ailleurs, certains n’hésitent pas à le tacler sur son attitude hors des terrains.

Verratti dézingué, ça amuse Layvin Kurzawa https://t.co/4ZEl5WRdPI pic.twitter.com/cyRdPIYZzO — le10sport (@le10sport) January 12, 2023

«Il ne bosse pas, il sort tout le temps, il fume, il picole»

« Verratti ? C’est un joueur qui stagne parce qu’il n’est pas professionnel. Il ne bosse pas, il sort tout le temps, il fume, il picole. Ça passe à 20 ans, à 24 ans ça ne passe plus. Le club devrait être beaucoup plus exigeant avec lui. Le problème de Nasser c’est qu’il aime ses joueurs d’amour » avait ainsi lancé Pierre Ménès il y a quelques années déjà.

«Ce n’était pas vrai»