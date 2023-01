Il fracasse Neymar et se fait «insulter dans toutes les langues»

Axel Cornic

L’après Coupe du monde semble être très délicat à gérer pour Neymar, qui a vu son Brésil échouer aux penalties en quart de finale face à la Croatie (1-1, 4-2 aux t.a.b.). Un grande désillusion que la star du Paris Saint-Germain ne semble toujours pas avoir digéré puisqu’il affiche un niveau assez décevant depuis la reprise de la Ligue 1.

Très critiqué depuis son arrivée en 2017, Neymar semblait enfin avoir retrouvé toute l’étendue de son talent l’automne dernier. Le Brésilien était en effet l’un des meilleurs joueurs du PSG avec une cadence de buts infernale, mais montrait surtout un esprit de sacrifice sur le terrain qu’on ne lui connaissait pas.

« Neymar, le plus grand flop de l’histoire du football au PSG »

On se demande finalement si cette première partie de saison éblouissante, n’était finalement qu’un feu de paille. Depuis son retour de la Coupe du monde, le Neymar que l’on voit avec le PSG est très décevant et tout récemment, Daniel Riolo ne s’est pas fait prier pour le dézinguer en direct dans l’ After Foot . « Il s’est foutu de votre gueule en faisant une demi bonne saison parce qu’il préparait la Coupe du monde » a-t-il lancé dimanche dernier. « Est-ce qu’on se rend compte que Neymar, en termes de recrutement, transfert, salaire, c’est le plus grand flop de l’histoire du football au PSG ».

« Je n’avais jamais été insulté en une langue étrangère sur les réseaux sociaux »