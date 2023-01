Un proche de Macron tente de récupérer le PSG

Arthur Montagne

Alors qu'Anne Hidalgo a définitivement fermé la porte à une vente du Parc des Princes au PSG, Karl Olive, député des Yvelines et ancien maire de Poissy, se positionne clairement dans l'idée de récupérer le club de la capitale en proposant l'option de la création d'un stade à Poissy.

C'est désormais quasiment une certitude, le PSG va devoir quitter le Parc des Princes. Et pour cause, la Mairie de Paris, Anne Hidalgo en tête, ferme désormais catégoriquement la porte à une vente de l'enceinte parisienne, poussant les dirigeants qataris à trouver une autre solution. Cela peut notamment passer par la construction d'un nouveau stade. Dans cette optique, Karl Olive, député des Yvelines et ancien maire de Poissy, offre une solution au PSG.

«Le PSG a été dépassé», il tire la sonnette d’alarme https://t.co/UBSu5Ih5QK pic.twitter.com/i1MSOlCVcu — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

«Le club a besoin de grandir»

« Ce n’est pas le PSG qui menace de partir, c’est la ville de Paris qui dit : "carton rouge, on ne veut plus de vous ici". Je pense que madame Hidalgo est mangée par ses Verts, les Verts, ayatollah de la ville de Paris ont décidé de faire un changement complet. Et là où il n’y avait aucune difficulté il y a encore quelques mois, là du jour au lendemain, voilà ces gens-là ont décidé de convaincre Madame Hidalgo qu’il ne fallait plus permettre au PSG de continuer son développer et d’acquérir le Parc des Princes (…) Le club a besoin de grandir. Madrid c’est 85 000 places, Munich c’est 80 000 places… Aujourd’hui c’est 49 000 places à Paris. On a besoin de faire une extension. Le Parc est toujours plein, c’est un éco-système en matière de création d’emplois, en matière de recettes », lance-t-il au micro d' Europe 1 avant de poursuivre.

«Si la Mairie de Poissy peut rendre service...»