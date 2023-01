Dans le feuilleton Mbappé, le Real Madrid a menti

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a pris le Real Madrid par surprise au printemps dernier en prolongeant son contrat au PSG. Un bail financièrement alléchant, comme l’a dénoncé le Real Madrid. Cependant, le club merengue aurait proposé bien plus à l’attaquant contrairement à ce qui a été avancé.

Ce fut le gros feuilleton de la saison 2021/2022, pire, de l’année 2021 en entier et le premier semestre de l’année civile 2022. En effet, alors que son ancien contrat arrivait à expiration au PSG, Kylian Mbappé laissait planer le doute quant à sa continuité au Paris Saint-Germain alors que le Real Madrid lui avait déroulé le tapis rouge en multipliant les appels du pied via son entraîneur Carlo Ancelotti et certains joueurs de la Casa Blanca.

Le Real Madrid et la Liga se sont plaints du contrat mirobolant de Mbappé au PSG…

Cependant, Kylian Mbappé a finalement pris la décision de prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2025 et l’a annoncé aux côtés de son président Nasser Al-Khelaïfi le 21 mai dernier lors de la dernière journée de Ligue 1. Un contrat qui ne court d’après The Athletic pas jusqu’en juin 2025 comme annoncé, mais 2024, la dernière saison du bail en question n’étant qu’optionnelle. Le Real Madrid a très mal pris cette prolongation, au même titre que la Liga qui a même déposé une plainte auprès de l’UEFA, estimant que le PSG chamboule les règles de par sa puissance financière pour conserver des joueurs comme Mbappé.

…mais les Merengue ont proposé beaucoup plus