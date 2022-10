Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Au cœur du scandale, Mbappé vers un départ à 0€ ?

Publié le 14 octobre 2022 à 02h00

Guillaume de Saint Sauveur

En plus de ses envies de départ du PSG liées à des questions purement sportives, Kylian Mbappé se retrouve au cœur d’une affaire improbable puisque la direction parisienne aurait intenté contre lui une large opération de cyber harcèlement. Et à en croire une avocate spécialisée, cela pourrait entraîner sa résiliation de contrat au PSG…

Malgré une prolongation de contrat jusqu’en 2025 actée en mai dernier avec le PSG, Kylian Mbappé n’a jamais semblé aussi proche du départ ! L’attaquant français, en plus d’être en pleine rupture avec sa dilection en raison des promesses du dernier mercato qui n’auraient pas été tenues, a également appris comme tout le monde mercredi la petite bombe lâchée par Mediapart et indiquant que le PSG aurait payé une agence numérique chargée de mener une campagne d'influence et de dénigrement sur les réseaux sociaux entre 2018 et 2020 à son encontre notamment. Et cela pourrait accélérer le départ de Mbappé.

Mercato - PSG : Mbappé réagit à l'énorme bombe lâchée sur son avenir https://t.co/PMB0rZCUHx pic.twitter.com/sxMiJgyNxL — le10sport (@le10sport) October 13, 2022

« Suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat »

Interrogée par RMC Sport, Tatiana Vassine, une avocate spécialisée dans le droit du sport, a décortiqué cette faute du PSG si les accusations venaient à être avérées : « Chacune des parties liées par un contrat de travail est soumise à une obligation de loyauté qui est l’équivalent de l’obligation de bonne foi existant dans tous les contrats. Cette obligation requiert que le salarié, comme l’employeur, exécutent leurs obligations l’un envers l’autre de manière loyale, et évidemment sans nuire à l’autre (…) Ce type de contrat ne peut être rompu que dans des cas précis comme la faute grave. Elle a par exemple été retenue dans des cas de violences physiques, verbales ou d'abus de la liberté d’expression. Si elle était avérée et imputable à l’employeur, donc le club, ce serait à mon sens suffisamment grave pour justifier une rupture du contrat », a-t-il confié.

Mbappé vers un départ à 0€ ?