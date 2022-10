Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé réagit à l'énorme bombe lâchée sur son avenir

Publié le 13 octobre 2022 à 17h45 - mis à jour le 13 octobre 2022 à 18h03

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ce mercredi, Kylian Mbappé était présent aux Arènes de Nîmes aux côtés de plusieurs sportifs et de personnalités pour un évènement caritatif. Et évidemment, le joueur français a été interrogé sur son avenir au PSG et sur ses envies de départ. Sondé sur sa prochaine destination, le champion du monde a répondu... à sa manière.

La polémique enfle autour de Kylian Mbappé. Le joueur du PSG envisage de claquer la porte dans les prochains mois. Il se sentirait trahi par sa direction, qui n'a pas tenu ses promesses lors du du dernier mercato estival. Mais ce n'est pas tout puisque Mediapart annonce que le PSG aurait fait un appel à une agence pour créer une armée de faux comptes sur les réseaux sociaux et s'en prendre notamment à Mbappé. Le divorce serait acté entre les deux parties.

Deux clubs prêts à sauter sur l'occasion ?

Selon Le Parisien , deux clubs font office de candidats naturels pour accueillir Kylian Mbappé en cas de déparrt. Liverpool et le Real Madrid. Présent à Nîmes ce mercredi pour un évènement caritatif, le joueur du PSG a été interrogé sur son avenir et sur ses envies d'ailleurs.

Kylian Mbappé a été interrogé sur les rumeurs de départ du PSG alors qu’il participait aux "Rencontres inspirantes" à Nîmes. pic.twitter.com/q27RabPpsU — Brut FR (@brutofficiel) October 12, 2022

Mbappé esquive une question sur son avenir