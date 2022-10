Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le penaltygate à l'origine de la bombe lâchée sur Mbappé

Publié le 13 octobre 2022 à 15h10

Amadou Diawara

Alors que sa direction n'a pas tenu ses promesses après sa prolongation, Kylian Mbappé voudrait à tout prix quitter le PSG au mois de janvier. D'ailleurs, le nouvel épisode du penaltygate serait l'une des raisons pour lesquelles le Français veut partir. En effet, Kylian Mbappé voudrait tirer tous les coups de pieds de réparation, mais il doit se frotter à certains coéquipiers, dont Neymar, depuis le début de la saison.

Lors du dernier mercato estival, Kylian Mbappé a accepté de prolonger avec le PSG pour une durée de trois saisons, et ce, malgré l'intérêt prononcé du Real Madrid. Toutefois, le crack de 23 ans voudrait déjà claquer la porte parisienne parce que sa direction n'a tenu aucune de ses promesses. Et l'une de ces promesses concernerait les penaltys.

Kylian Mbappé veut tirer tous les penaltys

A la reprise de la saison, Christophe Galtier a désigné Kylian Mbappé comme étant son tireur numéro un des penaltys. Toutefois, ce choix ne convient pas à tout le monde, et notamment à Neymar, comme on a pu le voir lors du penaltygate. Et malheureusement pour Kylian Mbappé, le numéro 10 du PSG ne serait pas le seul à lui mettre des bâtons dans les roues.

D'autres joueurs du PSG veulent frapper les penaltys