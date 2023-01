PSG : Le gros fantasme à 500M€ du Qatar

La rédaction

C’est le dossier épineux du PSG ces derniers jours. Vont-ils rester propriétaires du Parc des Princes ou vont-ils opter pour la construction d’un nouveau stade ? En tout cas, à Doha, on a la folie des grandeurs pour ce dossier. Les dirigeants qataris pourraient mettre plus de 500M€ pour régler définitivement cette question.

Après la décision de la maire de Paris, Anne Hidalgo de ne pas vendre le Parc des Princes au PSG, le club est dos au mur. Voulant l’acquérir pour le rénover et agrandir sa capacité, le PSG va devoir prendre une décision qui coûtera cher dans tous les cas. Et qui prendra du temps.

Agrandir le Parc à 70.000 places...

Le PSG dispose d’une enveloppe de 500M€ pour mener à bien sa politique en matière de stade. D’emblée, ils voulaient augmenter la capacité de 22.000 places, pour faire en sorte que le Parc des Princes puisse accueillir 70.000 personnes. Mais les équipes d’architectes mandatées par Jean-Claude Blanc qui se sont succédées depuis 2012, n’ont jamais réussi à trouver la solution pour rendre ce fantasme possible, même pour 60.000 places. Le maximum de capacité du Parc des Princes serait de 55.000 places. Selon Le Parisien , le PSG serait logiquement réticent à investir une telle somme pour agrandir le stade de seulement 8.000 places. A titre d’exemple, la rénovation complète du Santiago Bernabéu a coûté au Real Madrid 525M€. Ce montant comprenait la destruction du toit existant, plus l’agrandissement et la construction d’un toit rétractable.

Le Qatar poussé dehors, une révolution préparée par Anne Hidalgo ? https://t.co/Gp3IfEMBgg pic.twitter.com/0gyrRP5Xvo — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

...ou en construire un autre

L’autre solution serait alors pour le PSG d’investir ces 500M€ dans la construction d’un nouveau stade. L’avantage c’est qu’ici il n’y aura pas de contraintes de capacité maximum. Cependant, construire un nouveau stade signifie quitter Paris et tous les avantages qu’offrent la ville, notamment en matière de transports en commun. Une conséquence économique qui serait désastreuse pour le PSG. Avec 48.000 places, le Parc des Princes n’est pas à la hauteur des grands clubs comme les deux stades madrilènes à plus de 80.000 places ou même Barcelone et son Camp Nou de presque 100.000 places. Si un statu quo n’est pas à exclure, le PSG devra dans les deux cas formuler un projet à long terme pour s’enlever une épine du pied.