Anne Hidalgo lâche sa réponse, «le PSG doit se barrer»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La bataille continue entre les propriétaires qataris du PSG et la mairie de Paris au sujet du Parc des Princes. La position des deux parties est radicalement différente, ce qui pourrait amener le club de la capitale à quitter son stade historique. Aux yeux de Daniel Riolo, la réponse d’Anne Hidalgo favorise le déménagement du PSG.

Désireux de mettre la main sur le Parc des Princes, le PSG se heurte au refus de la ville de Paris, et de sa maire Anne Hidalgo. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu , a-t-elle rappelé dans un entretien accordé au Parisien. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Mais bien sûr qu’il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de rénovation, d’augmentation de la capacité, de modernisation du Parc. Rappelons tout de même que le contexte est contraint. Une partie du stade se trouve sur le périph, donc on ne peut pas creuser. » Une réponse qui ne laisse aucun doute sur la position de la ville aux yeux de Daniel Riolo.

Le PSG va recruter un fils de ? https://t.co/pn3LaP061v pic.twitter.com/t8AQdFSTb1 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Anne Hidalgo est en train d’envoyer le message que le PSG doit se barrer »

« Elle est en train, dans cette position très ferme de fermeture de dialogue, d’envoyer le message que le PSG doit se barrer. Que le club doit aller jouer ailleurs , estime le journaliste de RMC dans l’émission Estelle Midi. Quand elle dit « le Parc n’est pas à vendre », faut-il encore que les travaux soient de la nature de ce que veut faire le propriétaire. Le problème dans le début des négociations, c’était le prix du Parc des Princes. Le PSG demandait un chiffre ridicule, et la Mairie en demandait beaucoup trop, et très rapidement il y a eu immédiatement fin du dialogue, ce n’est pas à vendre. »

« Il y a un message qui est envoyé : allez jouer ailleurs »