Plus de Parc des Princes pour le PSG : Pierre Ménès prévient tout le monde

Alors que le PSG espère racheter le Parc des Princes depuis un moment, Anne Hidalgo a annoncé que l’enceinte parisienne ne serait pas vendue par la mairie. Le club de la capitale n’a pas caché son agacement. Sur son compte Twitter, Pierre Ménès s’est exprimé sur ce dossier.

Voilà un petit moment que le PSG tente de négocier avec la mairie de Paris pour s’offrir le Parc des Princes. Ce samedi, la maire de la ville lumière est venue mettre un terme au rêve des dirigeants parisiens. « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre, a déclaré la maire de Paris face aux lecteurs du Parisien. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens », a lâché Anne Hidalgo au journal Le Parisien.

Le PSG est furieux

Une déclaration qui n’a pas du tout plu au PSG. « Ce n’est pas l’issue que le club, ni ses supporters, espérait. Il est décevant d'entendre que la Maire de Paris veut déloger le Paris Saint-Germain et ses supporters du Parc des Princes tout en ajoutant des dizaines de millions d'euros à la charge des contribuables parisiens pour maintenir la structure d’un stade qui a plus 50 ans et a besoin d’une rénovation complète », a répondu le club parisien à Anne Hidalgo.

« Hidalgo croit sûrement que le PSG bluffe »