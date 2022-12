PSG : Clashé par Al-Khelaïfi, le clan Hidalgo hausse le ton

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Nasser Al-Khelaïfi ne s'en cache plus. Le président du PSG souhaite acquérir le Parc des Princes, propriété de la Ville de Paris. Mais face à lui, la Mairie de Paris se montre inflexible, à l'image d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo. La tension monte entre les deux hommes, qui campent sur leurs positions et qui se répondent par médias interposés.

Le bras de fer a débuté entre les responsables du PSG et la Mairie de Paris. Nasser Al-Khelaïfi souhaite acquérir le Parc des Princes et devenir propriétaire de son propre stade. Une manière d'avoir une plus grande marge de manœuvre dans les décisions, mais aussi récolter plus de liquidités. Le président du PSG aurait transmis une première offre de 40M€. Une proposition jugée ridicule par la Mairie de Paris. « Le PSG en propose 40M€. Vous pensez vraiment que le Parc vaut moins que Leandro Paredes » a lâché Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la Mairie de Paris il y a quelques jours.

« Lui, il parle trop »

Une sortie, qui n'est pas passée auprès du responsable qatari. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe , Nasser Al-Khelaïfi lui a répondu sèchement. « Lui, il parle trop. En face de nous, il nous dit quelque chose et dans le journal sa version est différente. Ça, je ne peux pas l'accepter. S'il y a un problème, on se parle en face. Pas dans le journal. Si j'ai un message, je le fais en direct » a déclaré le responsable.

« À aucune condition, on ne le vendra »

L'échange par médias interposés se poursuit. Le responsable politique n'a pas l'intention de changer d'avis, malgré les menaces de déménagement tenues par Al-Khelaïfi. « Son prix est inestimable (...) À aucune condition, on ne le vendra. C'est un patrimoine historique » a confié Emmanuel Grégoire dans un entretien accordé à BFM Paris .

Le clan Hidalgo fait front face à Al-Khelaïfi

Difficile de voir la Mairie de Paris changer de position dans les prochains jours. Surtout que le le groupe écologiste au Conseil de Paris, membre de la majorité autour d'Anne Hidalgo, a annoncé qu'il s'opposait à la vente du Parc des Princes, tout comme le groupe communiste. La Ville est unie face aux responsables du PSG, qui pourraient, par conséquent, quitter l'enceinte dans les prochains mois.