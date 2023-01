Le Qatar à Paris : «Une rupture a commencé»

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le Qatar souhaite devenir propriétaire du Parc des Princes avant de réaliser des travaux de grande ampleur, Anne Hidalgo campe sur ses positions et n’a pas l’intention de céder la mythique enceinte parisienne. Entre les deux camps, la rupture est consommée, une situation qui n’est pas nouvelle comme l’explique Daniel Riolo.

Le PSG vit-il ses derniers instants au Parc des Princes ? La question peut se poser alors que les propriétaires qataris et la ville de Paris sont en désaccord sur l’avenir du stade. Alors que le PSG souhaiterait devenir propriétaire du Parc, Anne Hidalgo a rappelé sa position dans un entretien accordé au Parisien . « Très clairement, le Parc des Princes n’est pas à vendre. Et il ne sera pas vendu. C’est une position ferme et définitive », a indiqué la maire de Paris. Selon RMC , le PSG serait surpris et déçu de la position de la ville, ce qui pousse désormais le club à envisager d’autres options, avec un déménagement à l’étude.

Anne Hidalgo lâche sa réponse, «le PSG doit se barrer» https://t.co/Wcm8yHNJoz pic.twitter.com/mXpcJ6vqh1 — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

« Le rapport avait déjà pris un sacré coup de pied dans la tronche, maintenant c’est une étape de plus »

Pour Daniel Riolo, cet épisode n’est pas surprenant alors que les relations sont déjà complexes entre la ville de Paris et le Qatar. « Je trouve qu’il y a une rupture qui avait commencé de toute façon entre les dirigeants du PSG et la mairie de Paris au moment de la Coupe du monde (refus de la ville de projeter les matchs sur écran géant, NDLR) , confie le journaliste de RMC dans l’émission Estelle Midi. Le rapport avait déjà pris un sacré coup de pied dans la tronche, maintenant c’est une étape de plus. »

« Anne Hidalgo est en train d’envoyer le message que le PSG doit se barrer »