Enfoirés : Il a un «regret» avec Mbappé

Aujourd’hui, Kylian Mbappé est plus qu’un joueur de football. Le numéro 7 est une véritable star en France et cela lui a notamment valu de s’inviter dans la bande des Enfoirés l’année dernière. On a alors pu voir Mbappé monter sur scène aux côtés notamment de Kendji Girac. Et voilà que ce dernier a avoué l’un de ses regrets avec l’international français.

Comme chaque année, Les Enfoirés se réunissent pour chanter au profit des Restos du Coeur et ainsi récupérer de l’argent. De nombreuses stars de la musique répondent ainsi présentes pour l’occasion, mais pas seulement… En 2022, on a notamment pu voir Kylian Mbappé monter sur scène et pousser la chansonnette avec Les Enfoirés.

« J’aurais bien voulu l’entendre chanter »

Rapporté par RMC , Kendji Girac, présent également avec Les Enfoirés, a raconté ce moment passé aux côtés de Kylian Mbappé. « Kylian avait chanté mais tout le monde chantait en même temps, du coup on n’a pas pu bien entendre sa voix solo. Ça c’est un petit regret que j’ai, j’aurais bien voulu l’entendre chanter », a expliqué le chanteur.

