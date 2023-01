Deschamps, le meilleur allié du PSG pour Zidane

Axel Cornic

Tout le monde pensait voir Zinédine Zidane prendre les rênes de l’équipe de France après la Coupe du monde 2022. Lui-même pensait pouvoir y arriver, mais Didier Deschamps a finalement prolongé jusqu’en 2026, avec un règne qui pourrait donc s’étirer sur quatorze années. Un échec qui pousse désormais Zidane à trouver rapidement une solution, après plus d’un an et demi d’inactivité.

C’est une situation assez étrange. Considéré comme l’un des meilleurs techniciens au monde, fort notamment de trois Ligues des Champions, Zinédine Zidane n’a plus de poste depuis le 30 juin 2021. Il semblait vouloir attendre que le poste de sélectionneur de l’équipe de France se libère, mais Didier Deschamps lui a coupé l’herbe sous le pied en prolongeant jusqu’en 2026.

La Juventus et le Real Madrid, ce n’est pas si simple

La Gazzetta dello Sport parle d’un échec pour Zidane, qui se voyait déjà la tête des Bleus et doit désormais trouver un autre objectif. Si son nom a été lié au Brésil récemment, il semblerait plus logique pour le Français de repartir par un club, potentiellement l’un des meilleurs d’Europe. Un retour au Real Madrid est évoqué, mais pour le moment la position de Carlo Ancelotti semble très solide, avec un contrat qui va jusqu’en juin 2024. L’autre option très commentée mène vers la Juventus, mais La Gazzetta a déjà plusieurs fois rappelé que les problèmes économiques du club l’empêcheraient de virer Massimiliano Allegri, actuellement en place.

Le PSG, c’est maintenant ou jamais

Ainsi, la prolongation de Deschamps pourrait bien être une excellente nouvelle pour un autre club. Sur le10sport.com nous vous avons en effet parlé du rêve des propriétaires du PSG, qui voulaient Zidane comme successeur de Mauricio Pochettino. A l’époque, l’ancien numéro 10 avait refusé, préférant attendre l’équipe de France, mais maintenant la donne a totalement changé ! Christophe Galtier est à priori un choix fort de Luis Campos, mais qu’arrivera-t-il en cas d’échec en Ligue des Champions ? Avec un Zidane toujours sur le marché et visiblement pressé de reprendre, la tentation pourrait être très grande pour QSI.