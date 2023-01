Deux ex toujours dans le coeur de Zidane

Guillaume de Saint Sauveur

Toujours libre sur le marché, Zinedine Zidane continue d’être associé au PSG qui demeure donc un point de chute crédible pour l’entraîneur français. Mais la Juventus Turin et le Real Madrid, deux clubs dans lesquels il a brillé en tant que joueur, sont également des destinations plausibles étant donné l’amour qu’il leur porte.

À quoi faut-il s’attendre pour l’avenir de Zinedine Zidane, qui a vu la porte de l’équipe de France se refermer avec la prolongation de Didier Deschamps jusqu’en 2026 ? Comme le10sport.com vous l’a révélé l’été dernier, Zidane était bel et bien la grande priorité du Qatar pour le poste d’entraîneur du PSG, mais il avait décliné l’offre. Et même si cette piste reste le grand rêve de l’Emir, de son côté, le technicien français a deux autres options en tête.

Le PSG devra tout changer

L’EQUIPE a indiqué mercredi dans ses colonnes qu’une nomination de Zidane au PSG ne relevait pas de l’impossible à terme, mais il faudrait pour cela apporter des changements majeurs au sein du club de la capitale pour convaincre l’ex-international français.

Mercato : Trois clubs pour Zidane 👇🚨 pic.twitter.com/qNCuuDhPSx — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

La Juventus et le Real Madrid bien placés

Par ailleurs, selon le quotidien sportif, deux autres possibilités apparaissent peut-être plus crédibles à ce jour pour l’avenir de Zinedine Zidane : la Juventus Turin, dont il a été joueur entre 1996 et 2001, et le Real Madrid où il a terminé sa carrière de joueur et débuté celle d’entraîneur avec beaucoup de succès. Des choix du coeur qui pourraient prendre le dessus dans l’esprit de Zidane. Affaire à suivre…