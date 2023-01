Zidane - PSG : Le feuilleton relancé par deux géants ?

La rédaction

Depuis l’annonce de la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026, Zinédine Zidane va devoir se trouver un autre challenge pour patienter. L’icône française, encore et toujours annoncée dans le viseur de l'émir du Qatar pour le PSG, donnerait sa préférence à deux anciens clubs dans lequel il a joué pour entraîner.

Et si la piste menant Zidane au PSG était déjà une histoire ancienne ? Proche de signer l’été dernier avec le club de la capitale, Zinédine Zidane avait finalement préféré attendre la Coupe du Monde et la possible fin de mandat de Didier Deschamps pour prendre la tête de l’équipe de France. Mais depuis ce revirement de situation, la préférence de Zidane serait la Juventus de Turin ou le Real Madrid.

Zidane au PSG, c’est non ?

Alors que Christophe Galtier serait déjà sur la sellette en cas de mauvaise campagne européenne, l’émir du Qatar pourrait jeter son dévolu sur l’idole française. Une rumeur qui s’accompagne d’un mercato que Zidane préparerait déjà. Mais, selon L’Équipe , l’ancien numéro 10 français voudrait être assuré de remporter la Ligue des Champions.

Le clan Mbappé a voulu plomber le PSG https://t.co/3fimPgsPWU pic.twitter.com/orB4KNBBzJ — le10sport (@le10sport) January 18, 2023

La Juve et le Real pour rebondir