Malaise entre Zidane et Deschamps, «il y a une rivalité»

Entre Didier Deschamps et Zinedine Zidane, la relation est complexe, marquée par une rivalité qui dure depuis plus de deux décennies. Alors que l’ancien technicien du Real Madrid souhaitait prendre les rênes de l’équipe de France, l’actuel sélectionneur des Bleus en a décidé autrement en prolongeant son bail jusqu’en 2026. Depuis, l’opposition fait parler.

Zinedine Zidane devra attendre avant de faire son retour en équipe de France. Après la prolongation de Didier Deschamps, l’ancien meneur de jeu est contraint d’étudier d’autres pistes pour retrouver un banc de touche. Un nouveau bail attendu après le parcours des Bleus au Qatar, mais pas seulement à en croire certains. « Si on demande à Deschamps, il s’accrochera au poste. Surtout, il ne lâchera jamais le poste à Zidane, c’est clair et net , déclarait notamment Daniel Riolo sur RMC durant le Mondial. Il ne lâchera pas à Zidane car il sait qu’il est plus aimé que lui, et il y a une blessure narcissique chez Deschamps depuis toujours d’être moins aimé que d’autres gens de 98. » Le silence du sélectionneur après les déclarations désobligeantes de Noël Le Graët envers Zidane avait ainsi interpellé, jusqu’à sa prise de parole quelques jours plus tard, au cours de laquelle il évoquait une « rivalité sportive » avec son ancien coéquipier, « voire, pour certains, une opposition. »

Équipe de France : Rendez-vous programmé entre Deschamps et Zidane https://t.co/1IuvLZmn6D pic.twitter.com/qlJSf4UWhH — le10sport (@le10sport) January 17, 2023

Lizarazu comprend Zidane

« "Zizou" n'est pas dans une rivalité avec "DD" , estime pour sa part Bixente Lizarazu, interrogé par L’Équipe . Il a envie d'entraîner au plus haut niveau et de gagner. Il s'est révélé dans le métier d'entraîneur, il a d'ores et déjà marqué l'histoire avec le Real Madrid. Il a maintenant envie de le faire avec les Bleus car, pour lui, il n'y a rien au-dessus de l'équipe de France. C'est normal, c'est son histoire et c'est son destin. » De son côté, Jérôme Rothen affirme qu’une rivalité est bel et bien en place entre les deux hommes.

« En tant qu’entraîneur il y a une rivalité »