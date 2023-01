Au bout du rouleau, il offre une opportunité exceptionnelle à Zidane

Arthur Montagne

Toujours dans le flou pour son avenir, Zinedine Zidane n'a finalement que peu d'options pour reprendre du service. La Juventus en fait partie, notamment compte tenu de la situation actuelle de la Vieille Dame en Serie A. D'ailleurs, Zidane pourrait voir son principal concurrent s'éloigner. Et pour cause, Antonio Conte semble dévasté sur le plan mental et pourrait tout plaquer.

Alors qu'il attendait que le poste de sélectionneur de l'équipe de France se libère, Zinedine Zidane a été pris de court par Noël Le Graët qui a décidé de prolonger le contrat de Didier Deschamps jusqu'en 2026. L'ancien numéro 10 des Bleus est donc bloqué pour au moins trois ans et demi. Par conséquent, il doit trouver une autre solution, et elles sont rares sur le marché. La Juventus est l'une d'entre-elles, d'autant plus que la Vieille Dame est en difficulté sur le plan sportif. Cette piste pourrait d'ailleurs prendre de l'ampleur. Et pour cause, Antonio Conte, principal concurrent de Zinedine Zidane pour le banc turinois, se dit très affecté par les récents décès de Gian Piero Ventrone, Siniša Mihajlović et Gianluca Viali. Au point d'envisager de tout abandonner.

Conte est prêt à tout plaquer

« Cette saison est une saison difficile d’un point de vue personnel parce que perdre, en si peu de temps, trois personnes que je connaissais très bien, Gian Piero Ventrone, puis Sinisa et maintenant Gianluca, ça n’est pas simple. Dans ce genre de situation, vous avez des réflexions importantes. Parce que souvent nous réfléchissons et nous accordons beaucoup d’importance à notre travail et nous oublions la famille, nous oublions que nous avons besoin de plus de temps pour nous. C’est sûr que cette saison me fait avoir une réflexion importante sur mon avenir », confie l'entraîneur de Tottenham en conférence de presse. Antonio Conte semble avoir envie de rentrer en Italie pour passer du temps avec sa famille.

«Parfois, il est important de prendre la décision de se sacrifier»