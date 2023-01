Un gros coup de bluff à l’OM ?

Axel Cornic

Après Ruslan Malinovskyi, un autre coup est annoncé à l’Olympique de Marseille en ce mercato de janvier. Ça ne devrait pas être le latéral de l’AS Roma Rick Karsdorp, qui semblait être une option sérieuse pour le président Pablo Longoria, notamment pour venir épauler Jonathan Clauss dans le couloir droit.

Les liens entre l’AS Roma et l’OM ont été forts ces dernières années, Pablo Longoria étant vraisemblablement proche du directeur sportif Tiago Pinto. Ce mercato semblait être l’occasion d’un nouveau deal, après Jordan Veretout, Cengiz Ünder ou encore Pau Lopez.

Il est prêt à partir, l'OM va récupérer un gros chèque https://t.co/fYLvt3MPoA pic.twitter.com/kP9zupL29z — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

Mourinho pousse Karsdorp vers la sortie

Plusieurs médias en Italie ont parlé d’un intérêt prononcé pour Rick Karsdorp, latéral néerlandais en très mauvaise posture à l’AS Roma. José Mourinho ne voudrait plus de lui après un clash survenu en première partie de saison et l’OM semblait être une option sérieuse.

Aucune offre de l’OM