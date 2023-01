L’OM le veut, son transfert est imminent

Après Ruslan Malinovskyi, l'OM cherchait un autre renfort sur le plan offensif. Ces dernières, le club phocéen était lié à Leandro Trossard. Mais finalement, le joueur de Brighton devrait rester en Premier League cet hiver. Le Belge serait sur le point de s'engager à Arsenal. Et les Gunners voudraient accélérer les choses dans le dossier afin de boucler ce transfert rapidement.

Cet hiver, l’OM a déjà recruté Ruslan Malinovskyi pour se renforcer sur le plan offensif. Mais une autre recrue était attendue en janvier. Son identité n’avait pas filtré, mais L’Equipe et Mohamed Bouhafsi ont révélé récemment qu’il s’agissait de Leandro Trossard. Cependant, le Belge devrait échapper à Pablo Longoria.

Arsenal aurait fait une entrée fracassante ces dernières heures. Les Gunners auraient même fini par surclasser l’OM dans ce dossier et convaincre le joueur de Brighton. Plus le temps passe, plus l’international belge prend la direction de Londres. Et les choses devraient s’accélérer.

Leandro Trossard also set to undergo Arsenal medical this morning in London. Gunners will seek to beat 12pm PL deadline but not deemed essential given quick turnaround. If paperwork completed, Belgian could be involved vs Manchester United on Sunday. #AFChttps://t.co/qO2FGjqCor