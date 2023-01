Le mystère est levé, voici le renfort tant espéré par l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs jours, plusieurs journalistes faisaient état de négociations avancées entre l'OM et un profil offensif, dont le nom n'avait pas filtré dans les médias. Mais ce jeudi, son identité a été révélée. Il s'agit de Leandro Trossard, joueur de Brighton. L'international belge aurait donné son accord à l'OM avant de faire marche arrière et de s'engager avec Arsenal.

L'OM avait plus d'un tour dans son sac, c'est en tout cas ce qu'il croyait. Après avoir mis la main sur Ruslan Malinovskyi, le club marseillais espérait accueillir un autre profil offensif. Plusieurs journalistes comme Mohamed Bouhafsi évoquaient des négociations avancées avec un joueur. « J'ai le nom. Je sais que l'OM négocie dessus et pas envie de le sortir et que ça foute en l'air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le foot et je suis supporter de l'OM donc j'attends que ça avance avant de le donner. Et si ça sort ailleurs avant pas grave » avait confié il y a quelques jours le journaliste. Ce jeudi, L'Equipe a dévoilé l'identité de cette cible mystère.

Trossard, la grande priorité de Longoria

Comme annoncé par le quotidien sportif, Pablo Longoria et Javier Ribalta travaillaient depuis plusieurs semaines sur la piste Leandro Trossard. Le Belge de Brighton aurait donné son accord à l'OM selon Bouhafsi. « Oui c’est lui ! J’avais informé mon meilleur ami qui est aussi marseillais le 9 janvier en devinette ! Ça fait plusieurs semaines que l’OM bosse sur ce deal. Selon un proche de Trossard, il avait donné son accord à l’OM mais Arsenal ces dernières heures a tout changé » a confié le journaliste, aujourd'hui sur France 5.

Echec pour l'OM, Trossard se dirige vers Arsenal

Et en effet, Arsenal aurait bien raflé la mise dans ce dossier Trossard comme l'a confirmé le journaliste italien, Fabrizio Romano. La transaction dépasse les 30M€, bonus compris, Face au leader de la Premier League, l'OM n'avait pas les moyens de lutter.