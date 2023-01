L'Arabie Saoudite débarque avec Zidane, l'OM en plein rêve

Arthur Montagne

Depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite fait régulièrement parler du côté de Marseille. Et pour cause, des investisseurs saoudiens sont évoqués pour racheter l'OM. Et Rolland Courbis pense que c'est réellement possible, le tout avec Zinedine Zidane sur le banc ! De quoi faire rêver la cite phocéenne.

Contacté par le10sport.com, Rolland Courbis s'est prononcé sur l'actualité de l'OM, notamment sur la vente du club, évoquée depuis de nombreuses semaines. Et pour l'ex-entraîneur marseillais, l'hypothèse de voir débarquer l'Arabie Saoudite à l'OM est parfaitement crédible. Et les Saoudiens ne viendront pas seuls !

Bloqué par Deschamps, Zidane veut que ça bouge https://t.co/RBo8D3Dojg pic.twitter.com/plgzTXP5B2 — le10sport (@le10sport) January 19, 2023

«L’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar»

« Je peux vous l’affirmer, l’Arabie Saoudite a les mêmes ambitions que le Qatar. Celle de vouloir organiser la Coupe du Monde, chez eux, en 2030. Ils se préparent très clairement pour cela et tout ce que l’on voit ces derniers mois participent à cela. Cela se voit gros comme une maison qu’il y a une volonté d’exister le plus rapidement possible, comme l’ont fait leur voisin qatari. Je ne serai donc pas étonné, après toutes les rumeurs que l’on a entendu autour d’une éventuelle reprise de l’OM ces derniers temps, que l’Arabie Saoudite débarque en France et concurrence directement, frontalement, le Qatar », nous confie l'ancien coach de l'OM avant d'en rajouter une couche.

«Je pense à Zidane»