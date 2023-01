«Il veut partir», l'OL révèle un coup de tonnerre

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Recruté il y a un an pour 15M€, Romain Faivre ne s’est jamais imposé à l’OL malgré quelques prestations intéressantes. Encore plus dans le dur depuis l’arrivée de Laurent Blanc, le milieu offensif français a demandé à quitter Lyon. Ce qu’a confirmé l’entraîneur des Gones en conférence de presse.

Alors que le mercato a ouvert ses portes le 1er janvier dernier, l’OL n’a fait venir qu’un seul joueur : Dejan Lovren. Seulement 8ème de Ligue 1, Lyon va devoir se bouger rapidement s’il veut se refaire sur la deuxième partie de saison. Pour le moment, les Gones galèrent, en témoigne la dernière défaite à domicile contre Strasbourg. Si des recrues sont attendues, il pourrait également y avoir des départs à l’OL.

Faivre veut quitter l’OL

Notamment Romain Faivre. Arrivé l’hiver dernier pour 15M€, l’ancien joueur de Brest avait montré de belles choses, même s’il n’a jamais réussi à s’imposer définitivement. Remplaçant depuis que Laurent Blanc est l’entraîneur, Romain Faivre n’était même pas dans le groupe pour affronter Strasbourg. Un départ se dessine comme l’a expliqué le technicien français en conférence de presse.

«Il n’est pas heureux à Lyon»