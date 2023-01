Messi attendu loin du PSG, accord imminent ?

Pierrick Levallet

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi n'a toujours pas annoncé ce qu'il fera à l'issue de la saison. Le PSG souhaite le prolonger, mais l'Argentin est également annoncé en Arabie Saoudite et en MLS. Néanmoins, La Pulga n'aurait reçu qu'une seule offre jusqu'à présent et ce serait celle du PSG. Un accord définitif serait même tout proche entre les deux parties.

À 6 mois de la fin de son contrat, Lionel Messi n’a toujours pas annoncé ce qu’il fera à l’issue de la saison. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que le PSG travaillait sur sa prolongation et que Luis Campos allait dans le bon sens dans ce dossier. Mais jusqu’à présent, Lionel Messi n’a pas encore exprimé sa décision pour son avenir. Et il disposerait d’autres options pour poursuivre sa carrière.

L’Arabie Saoudite rêve de Messi, la MLS aussi

Récemment, des rumeurs évoquaient un contrat à 300M€ par an du côté d’Al-Hilal en Arabie Saoudite pour Lionel Messi. La MLS, elle aussi, se tiendrait à l’affût. « Messi en MLS ? Ce serait absolument fou. Moi, en tant que joueur de la MLS, je veux qu'il vienne. Mais bon, il est au PSG maintenant, je suppose qu'il sera heureux. Donc tout ce qui peut le rendre heureux est le bienvenu. Je suis Argentin, nous aimons Leo, alors je lui souhaite toujours le meilleur » confiait notamment Alan Velasco, joueur argentin du FC Dallas, au micro de EFE . Mais jusqu’à présent, Lionel Messi n’aurait reçu qu’une seule proposition.

Le PSG touche au but pour la prolongation de Messi