Il avait une info secrète sur l’OM

Véritable révélation de la première partie de saison en Premier League, Leandro Trossard a tapé dans l’œil de Pablo Longoria. Après Ruslan Malinovskyi, le président de l’OM souhaitait recruter le milieu offensif de 28 ans, mais c’est finalement Arsenal qui a bouclé le deal avec Brighton... même si tout a été fait pour garder le secret à Marseille !

Auteur de 7 buts en 16 matchs de Premier League, Leandro Trossard est l’une des belles surprises de la première partie de saison, à l’image de son équipe de Brighton. Suffisant pour attirer l’attention de plusieurs clubs européens dont l’OM, qui cherche un nouveau renfort après l’arrivée de Ruslan Malinovskyi de l’Atalanta.

« J’avais eu l’info que c’était un Belge »

Dans l’ After Foot de jeudi soir, Romain Canuti a révélé une anecdote concernant ce dossier Trossard à l’OM. « Je discutais avec un dirigeant de l’OM qui ne voulait pas me donner le nom du fameux deuxième offensif après Malinovskyi et j’avais eu l’info que c’était un Belge » a confié le journaliste du Phocéen .

L’OM avait un accord avec Trossard, mais...

Canuti a également révélé que l’OM avait trouvé un accord avec Leandro Trossard au début du mois, mais ce dossier s'est soldé par un échec. En effet, Arsenal a officialisé le transfert du joueur de Brighton ce vendredi après-midi.