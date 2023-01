Zidane, Skriniar, Trossard… Toutes les infos mercato du 20 janvier

La rédaction

Alors que le mercato hivernal a ouvert ses portes, Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

Zidane est fixé pour son retour à la Juventus

Désormais barré par la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France, Zinedine Zidane envisagerait de reprendre au plus vite un club, et la Juventus Turin est annoncée comme étant l'une des options les plus crédibles à cet effet. Mais selon les révélations de Sky Italia, il faudrait une catastrophe industrielle pour que le club bianconero ne se sépare de Massimiliano Allegri, comme une non-qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Et dans ce cas-là, Zidane aurait une ouverture pour revenir à la Juve...



PSG : Un accord est annoncé avec Skriniar

Annoncé comme étant la priorité absolue du PSG l'été dernier, Milan Skriniar arrivera au terme de son contrat avec l'Inter Milan en juin prochain. Et malgré des négociations intensives de la part du club transalpin pour tenter de prolonger au plus vite le défenseur slovaque, Skriniar semble bien parti pour rejoindre le PSG libre au terme de la saison : « Il ne renouvelle pas car il a déjà un accord avec le PSG, ça fait des mois qu'on en parle. Et l'Inter, dix mois plus tard, perd 50-60 millions d'euros », assure le journaliste italien Michele Criscitiello sur Sportitalia .



L'OM a tenté le joli coup Trossard