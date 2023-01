Zidane attend une catastrophe pour son grand retour

Axel Cornic

Toujours sans club et stoppé dans sa course vers le poste de sélectionneur de l’équipe e France, Zinédine Zidane doit trouver un nouveau projet très vite. En Italie, on parle surtout d’un retour à la Juventus, mais cette piste ne semble pas vraiment viable. A Turin on apprécierait beaucoup le Français, mais la position de Massimiliano Allegri semble être extrêmement solide.

Tout le monde se demande par où va repartir la carrière de Zinédine Zidane, à l’arrêt depuis plus d’un an et demi. Après l’échec équipe de France, le technicien de 50 ans semble rapidement vouloir trouver un nouveau club, mais les options ne sont pas nombreuses.

A la Juventus on aime Zidane, mais...

Un retour au Real Madrid est souvent évoqué, mais c’est surtout un retour à la Juventus qui séduirait Zidane. Il faut dire que les liens avec les Bianconeri ont toujours été très fort et par le passé déjà, il avait été annoncé comme l’un des favoris de la direction Agnelli pour prendre les rênes de l’équipe.

Allegri semble intouchable pour le moment

D’après les informations de Gianluca Di Marzio, il sera très difficile de déloger Massimiliano Allegri, actuel entraineur de la Juventus dont le contrat court jusqu’en 2025. Seule une non-qualification en Ligue des Champions à la fin de la saison pourrait pousser les dirigeants à le lâcher, pour prendre un autre entraineur.