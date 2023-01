L'accord secret du PSG

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Milan Skriniar pourrait débarquer libre au PSG à l'issue de la saison. Il faut dire que le Slovaque aurait repoussé l'offre de l'Inter Milan et aurait même un accord avec le club de la capitale depuis plusieurs semaines. Tout laisse à penser qu'il rejoindra donc le PSG pour la saison prochaine.

L'été dernier, c'était la grande priorité du PSG. Christophe Galtier avait réclamé la signature d'un défenseur central, et Milan Skriniar semblait être l'heureux élu. Mais malgré sa situation contractuelle, l'Inter Milan a refusé de lâcher son joueur lors du précédent mercato estival. Et le club lombard pourrait bien le regretter. Et pour cause, Milan Skriniar aurait refusé de prolonger.

Skriniar et le PSG d'accord depuis longtemps ?

Par conséquent, cela offre une énorme opportunité au PSG. Selon les informations de L'EQUIPE , le club de la capitale aurait même déjà trouvé un accord oral pour arrivée libre l'été prochain. Cela ferait plusieurs semaines que Milan Skriniar a donné son accord à la direction parisienne. Un accord gardé bien secret par les deux parties.

L'arrivée de Skriniar ne ferait plus de doute