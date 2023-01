Mercato : Un transfert surprise se prépare au Real Madrid

La rédaction

Alors que des rumeurs récentes dévoilaient que le vestiaire madrilène ne comprenait pas le traitement infligé par Carlo Ancelotti envers Eduardo Camavinga, une solution pourrait être trouvée pour le joueur peu utilisé cette saison. En effet, Arsenal serait intéressé pour obtenir le prêt du joueur.

Peu en vue depuis le début de la saison avec le Real Madrid, Eduardo Camavinga aurait des touches du côté de l’Angleterre. À en croire le média Evening Standard , Arsenal, actuel leader de Premier League, souhaiterait s’attacher les services du jeune joueur de 20 ans jusqu’à la fin de la saison sous la forme d'un prêt.

Eduardo Camavinga plait à Arsenal

Eduardo Camavinga possède un profil qui plaît au manager des Gunners Mikel Arteta. Propre, technique et entreprenant, le milieu de terrain du Real pourrait apporter encore plus de stabilité dans ce secteur de jeu à Arsenal. D’autant que le poste de milieu de terrain est la priorité, à la fois à court et long termes du club anglais pour ce mercato, ainsi que pour les suivants.

Arsenal veut Eduardo Camavinga en prêt

Moins en vue que son compatriote Aurélien Tchouaméni du côté du Real Madrid, Eduardo Camavinga paye surtout le fait de jouer à un poste déjà bien fourni du côté des champions d’Espagne en titre. Pour le club madrilène, ainsi que pour le joueur, un départ en prêt pourrait être la solution optimale.