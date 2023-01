Mercato : Le PSG relance un dossier colossal, un transfert à 70M€ se prépare

La rédaction

Toujours en recherche de renforts, le PSG ne se montre pas très actif sur ce mercato hivernal. Pourtant, le profil de Théo Hernandez attirerait beaucoup les dirigeants parisiens. Toutefois, le Milan AC ne compte pas laisser partir l’un de ses joueurs clés à bas prix. En effet, les Rossoneri réclameraient 70M€ pour le transfert de Theo Hernandez.

Selon Sports Bild , qui confirme les dernières informations de Calciomercato.com , le PSG voudrait toujours recruter Théo Hernandez pour renforcer son effectif. Sous contrat jusqu’en 2026, le joueur du Milan AC avait déjà attiré l’attention des dirigeants parisiens l’été dernier. Selon Sports Bild , le prix de ce transfert pourrait atteindre les 70M€.

Le PSG relance la piste Theo Hernandez

Auteur d’une Coupe du monde intéressante avec l’équipe de France, Théo Hernandez possède déjà, à 25 ans, une belle expérience. Avec le Milan AC qu’il a rejoint en 2019, il a été l’un des hommes forts du titre obtenu la saison passée sous les ordres de Stefano Pioli.

Le PSG doit lâcher 70M€ pour Theo Hernandez