Mercato - OM : Il est tombé amoureux après son transfert à Marseille

Parmi les nombreuses recrues du mercato estival de l’OM, il y a Samuel Gigot. Après quatre saisons passées au Spartak Moscou, le défenseur central âgé de 29 ans a rejoint la cité phocéenne l’été dernier. Un rêve d’enfant pour lui, originaire d’Avignon et qui a toujours voulu porter le maillot marseillais.

« C’est une immense fierté pour moi, qui est né à Avignon, de pouvoir jouer dans le plus grand club de France, à l’Olympique de Marseille. C’est un rêve depuis enfant, et de pouvoir le réaliser, je suis très fier . » En conférence de presse lors de son arrivée en juillet dernier, Samuel Gigot n’avait pas caché son attachement pour l’OM.

Quatre dernières saisons passées au Spartak Moscou

Passé par Arles, avant de rejoindre la Belgique, puis ensuite la Russie et le Spartak Moscou, où il a joué lors des quatre dernières saisons, Samuel Gigot a donc réalisé son rêve de jouer pour l’OM à l’âge de 29 ans. Acheté lors du mercato hivernal 2022, il avait été prêté six mois au club russe, avant de faire ses débuts à Marseille cette saison, où il a un contrat allant jusqu’en juin 2025.

« Le seul rêve que l'on a c'est l'OM »