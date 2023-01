Un transfert prend forme, Mbappé va jubiler

Pierrick Levallet

Déçu du mercato estival du PSG, Kylian Mbappé voulait voir un nouvel attaquant rejoindre les rangs de Christophe Galtier. Luis Campos travaillerait donc sur ce dossier et penserait notamment à Harry Kane. L'attaquant de 29 ans pourrait d'ailleurs poussé pour son transfert cet été, alors qu'il est en fin de contrat en juin 2024.

Kane va faire le forcing pour son transfert

Selon les informations du Times , Harry Kane devrait être en position de force cet été pour négocier son départ de Tottenham. L’international anglais entrera dans la dernière année de son contrat, qui expire en juin 2024, et pourrait donc faire le forcing pour obliger les Spurs à le vendre lors du prochain mercato estival.

Pour Kane, ce sera 100M€