Viré par le PSG, il a un projet colossal

Depuis septembre dernier, Thomas Tuchel est à la recherche d'un nouveau club depuis son licenciement de Chelsea. L'ancien entraîneur du PSG a déjà évolué en Allemagne, en Angleterre et en France et souhaite maintenant poser ses valises en Espagne. Le tacticien allemand a deux objectifs, le FC Barcelone et le Real Madrid.

Finaliste de la Ligue des champions avec le PSG, vainqueur de cette même compétition avec Chelsea, Thomas Tuchel s'est pourtant fait virer de ses deux anciens clubs. Désormais, il souhaiterait exercer en Espagne. Le FC Barcelone et le Real Madrid sont ses priorités au point qu'il a déjà commencé à apprendre l'Espagnol.

Tuchel est fan du Barça

Selon les informations de Sky Sport , Thomas Tuchel a une priorité, le FC Barcelone. En effet, l'ancien entraîneur du PSG serait particulièrement fan de Pep Guardiola et de la Masia, le centre de formation iconique du club catalan. Florian Plettenberg explique que le Real Madrid est également une option considérée par Thomas Tuchel.

Tottenham n'est plus envisagé